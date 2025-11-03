مواطنون من كركوك: التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمان تطبيق الدستور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مسؤولو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك يقولون إن هذه الانتخابات ستزيد من أصوات الحزب، ويهدفون إلى أن يحصل الكورد على أكثر من نصف مقاعد كركوك بالتحالف مع بقية الأطراف.

أكثر من عشرة آلاف ناخب من أهالي كركوك يقيمون في مدينتَي أربيل والسليمانية، ويعمل الحزب الديمقراطي على إعادتهم إلى كركوك يوم 11 نوفمبر عبر غرفة عمليات خاصة لتسهيل عودة تلك العائلات من أجل التصويت.

وأكد المجلس القيادي للحزب في كركوك أن عودة هؤلاء العائلات للمشاركة في الانتخابات ستقوّي الموقف الكوردي في المحافظة.

وقال لقمان أحمد، المتحدث باسم المجلس القيادي لكركوك – كرميان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لقناة كوردستان24: كل النازحين المقيمين ضمن حدود أربيل والسليمانية تم التواصل معهم، وقد وفرنا وسائل نقل لإعادتهم يوم التصويت حتى يدلوا بأصواتهم.

وأضاف: نطلب منهم أن يعودوا إلى كركوك يوم التصويت وكأنه يوم استفتاء وكرنفال وطني ليمنحوا أصواتهم.

وفي هذه الانتخابات، برزت أربع فئات شابة جديدة تشارك لأول مرة في العملية الانتخابية. ويعمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بين هذه الفئات من الشباب لزيادة عدد أصواته.

وقال زنوير پيشەوا، وهو طالب جامعي: نريد من خلال أصوات الشباب أن نؤدي دوراً مؤثراً، حتى يصبح ممثلونا في البرلمان مدافعين حقيقيين عن حقوق شعبنا المشروعة.

أما ليزا حسين، وهي معلمة، فقالت: من المهم التصويت للقائمة رقم 275 من أجل تطبيق الدستور في كركوك والمناطق خارج إدارة الإقليم، لأنها القائمة الوحيدة التي تعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

ويولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني اهتماماً كبيراً لرفع عدد أصواته إلى المليون، خاصة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، لأنه يسعى في هذه الانتخابات إلى زيادة نسبة مقاعده وعدد أصواته في الوقت نفسه.