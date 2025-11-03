شرطة أربيل تعتقل شخصين أطلقا النار قرب شارع الـ120 متراً خلال دعاية انتخابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين، أنها باشرت بالتحقيق في حادثة إطلاق نار وقعت قرب شارع الـ (120) متراً في مدينة أربيل، وذلك بعد تلقيها بلاغات من عدد من المواطنين حول سماع دوي إطلاقات نارية في المنطقة.

وقالت المديرية في بيان، إنه تبين أن سيارة بيضاء من نوع (MG) تحمل لوحة تسجيل أربيل، وكان على متنها شخصان، أقدما على إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، في إطار دعاية انتخابية لجهة سياسية معينة.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه بهما، اللذين يرمز لاسميهما بـ(م. ح. ص) و(س. ت. ت)، بعد استحصال الموافقة من قاضي التحقيق في أربيل.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين خالفا التعليمات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والقوانين المعمول بها في إقليم كوردستان، مما تسبب في إثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين في العاصمة أربيل.

وأكدت أنه تم توقيفهما بقرار من قاضي التحقيق، والتحقيق معهما ما زال جارياً.

وحذرت المديرية في ختام بيانها من أن أي شخص أو جهة تتسبب في زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في العاصمة أربيل، ستواجه الإجراءات القانونية الصارمة.

كما دعت جميع الأطراف السياسية والمواطنين إلى تجنب العنف خلال فترة الحملات الانتخابية والالتزام بالقوانين والتعليمات.