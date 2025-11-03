توقيف رجلين في ميشيغن بتهمة التخطيط لـ"هجوم إرهابي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوقِف رجلان في ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم مرتبط بتنظيم داعش خلال عطلة نهاية أسبوع عيد هالوين، وفق وثائق قضائية أمريكية نُشرت الاثنين.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كاش باتيل الجمعة إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد هالوين.

وأشار باتيل إلى توقيف عدد من الأشخاص في ميشيغن، لكنه لم يكشف أي تفاصيل تُذكر على صلة بالمخطط.

تتّهم الشكوى القضائية محمد علي وماجد محمود ومتواطئين آخرين لم تُكشف أسماؤهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم في فيرنديل الواقعة في ضواحي مدينة ديترويت، يُعتقد أنه كان سيستهدف نوادي وحانات يقصدها.

يحمل كل من علي ومحمود الجنسية الأمريكية ويُعتقد أنهما اشتريا أسلحة نارية وذخيرة وتوجّها إلى ميدان للرماية في إطار مخطّط "لارتكاب جريمة إرهابية فدرالية"، وفق الشكوى.

وجاء في الشكوى أن حسابات الرجلين على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى على صلة بتنظيم داعش.

ودفعت دردشات على الإنترنت ومحادثات هاتفية أشير فيها مرارا إلى "اليقطين" مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الاعتقاد بأن الهجوم كان مخططا تنفيذه في نهاية أسبوع عيد هالوين، وفق الشكوى.

وقالت وزيرة العدل بام بوندي إن المشتبه بهم كان لديهم "خطة مفصّلة لتنفيذ هجوم على الأراضي الأمريكية".

وأضافت في منشور على منصة إكس "تم إحباط هذه المؤامرة قبل أن تُزهق أرواح بريئة".

المصدر: فرانس برس