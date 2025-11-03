وضع حجر الأساس لمشروع طريق نهدارا - باعدري المزدوج في دهوك بكلفة 15 مليار دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تم اليوم الاثنين، وضع الحجر الأساس لمشروع طريق نهدارا - باعدري المزدوج، الذي يُعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في محافظة دهوك، وتبلغ كلفته أكثر من 15 مليار دينار.

وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ دهوك علي تتر، إن المشروع سيساهم في ربط طريق شيخان - لالش المزدوج بطريق دهوك - باعدري المزدوج، مشيراً إلى أنه سيقرّب قضاء شيخان من مدينة دهوك، حتى يصبح بمثابة حيٍّ قريبٍ منها.

وأضاف تتر أن المشروع يتضمن أيضاً تزفيت طريق ست قرى في المنطقة، لافتاً إلى أن معظم طرق القرى الواقعة على حدود قضاء شيخان أصبحت مزفتة.

وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق أن مشروع طريق باعدري - دهوك المزدوج قيد التنفيذ، ويبلغ طوله 26 كيلومتراً، ويُنفّذ وفق المعايير القياسية وبأيدٍ محلية.

وأشارت الدائرة إلى أنه بعد اكتمال المشروع سيصبح الطريق الواصل بين أربيل - دهوك - زاخو مزدوجاً بالكامل.

وأكدت المديرية في بيانها أن حكومة إقليم كوردستان، رغم جميع التحديات، تواصل تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق كوردستان.