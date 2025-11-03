المبعوث الأمريكي يشيد بالاتفاق المائي بين بغداد وأنقرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، اليوم الاثنين، في تدوينة على منصة إكس، إنه يهنئ الشعبين الشقيقين، جمهورية العراق وجمهورية تركيا، معبراً عن تقديره للاتفاق الذي أبرم بين البلدين لمعالجة القضايا المستمرة المتعلقة بإدارة المياه.

ووصف سافايا الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وضمان الوصول المستدام إلى الموارد المائية الحيوية، التي تعد ضرورية لسبل عيش ملايين العراقيين المتضررين من الجفاف ونقص المياه.

كما أكد المبعوث الأمريكي التزام الولايات المتحدة القوي بدعم العراق وشعبه في سعيه لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار والبيئة المستدامة.

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين العراق وتركيا في مجال المياه، بحضور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

واعتبر السوداني الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه لمواجهة أزمة شح الموارد المائية وإدارتها.

من جانبه، وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، الوثيقة بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن الخطوة تأتي بعد سلسلة لقاءات ومباحثات موسعة تناولت التعاون المائي ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية وخدمة مصالح البلدين.