ستاربكس تبيع 60% من حصتها في الصين لشركة "بويو كابيتال"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت "ستاربكس" الاثنين أنها ستبيع حصة مسيطرة في عمليات البيع بالتجزئة في الصين لشركة الاستثمار "بويو كابيتال" ومقرها في هونغ كونغ، في صفقة قدّرت بحوالى 4 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، تحصل شركة "بويو كابيتال" على ما يصل إلى 60% من مشروع مشترك جديد يدير 8 آلاف متجر "ستاربكس" في أنحاء الصين، فيما تحتفظ الشركة الأميركية بحصة 40%.

وتمثل هذه الشراكة تحولا استراتيجيا ل"ستاربكس" بعد أكثر من 26 عاما في وجودها في الصين، بحيث تجمع بين شهرة العلامة التجارية العالمية وخبرة "بويو كابيتال" في السوق المحلية للتوسع في مدن أصغر ومناطق جديدة.

وتمثل الصين ثاني أكبر سوق ل"ستاربكس" على مستوى العالم، رغم أن الشركة تواجه منافسة متزايدة من سلاسل قهوة محلية مثل قهوة "لاكين" التي استقطبت الزبائن بسبب أسعارها الأرخص.

وأعلنت "ستاربكس" الأسبوع الماضي أن مبيعاتها الفصلية الأخيرة في الصين ازدادت بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة العملاء.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأعمالها في مجال التجزئة في الصين 13 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس براين نيكول "إن المعرفة والخبرة المحلية العميقة التي تتمتع بها +بويو+ ستساهم في تسريع نمونا في الصين، خصوصا مع توسعنا في مدن أصغر ومناطق جديدة".

وأفدت الشركتان بأنهما تهدفان إلى زيادة عدد المتاجر لتصل إلى 20 ألفا على المدى الطويل، مع الإبقاء على مقر الشركة في شنغهاي.

AFP