إقليم كوردستان يتخذ إجراءات لإبعاد الحملة الانتخابية عن لغة التحريض والعنف

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لم يتبقى سوى عدة أيام من الحملة الدعائية لقوائم الشخصيات والجهات السياسية لانتخابات مجلس النواب العراقي. مرشحو القوائم، إلى جانب تعليق الملصقات، يستخدم بعضهم وسائل الإعلام كمنبر للإعلان عن خططهم وبرامجهم.

وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان أصدرت تعليمات خاصة للإعلام، كما أشار المتحدث باسم الوزارة إلى وجود لجنة خاصة للمتابعة، وطالبت وسائل الإعلام بالالتزام بالقوانين.

نامق هورامي، المتحدث باسم وزارة الثقافة والشباب، قال لكوردستان24: من خلال لجان الوزارة نقوم بمتابعة أساليب الحملات الانتخابية لضمان أن تجري العملية الانتخابية بعيداً عن التحريض والعنف وزعزعة السلم المجتمعي، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي من هذه الحالات ولله الحمد.

وسائل الإعلام في إقليم كوردستان تعمل وفق قوانين الصحافة، والمواطنون أيضاً من خلال الاستفادة من برامج ومواد وسائل الإعلام والانتباه لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعون برامج وأعمال الأحزاب والجهات السياسية، وهم قلقون من تصريحات بعض الأطراف السياسية التي قد تضر بالأمن الوطني.

وقال المواطن هلمت غفور: بلا شك أولئك الذين ليس لديهم أي برنامج لخدمة الشعب وحماية كيان كوردستان، يريدون نشر خطاب الحقد والكراهية بين الناس. لكن الشعب واعٍ ويعرف من يخدم ومن يسعى إلى الفتنة ومن يخلق المشاكل.

وقالت المواطنة تارا بهاء الدين: هناك بعض الأشخاص ممن يريدون الحصول على الأصوات عبر نشر خطاب الحقد والكراهية وزعزعة السلام، لكن أهدافهم واضحة للجميع ولا أحد يقبل بذلك.

هاوژين عمر، الخبير الإعلامي بدوره أشار إلى أنه في كوردستان يظهر أشخاص غير مسؤولين في وسائل الإعلام دون أن يأخذوا بعين الاعتبار عواقب كلماتهم، ويصبحون سبباً في اضطراب الحالة النفسية للمواطنين.

الدعوة إلى الهدوء والابتعاد عن التشهير والتحريض، وفي جو من السلام والديمقراطية، هو مطلب مواطني إقليم كوردستان الذي يتبناه عدة أطراف سياسية.