حزب الشعب التركماني يعلن دعمه لقائمة الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات المقبلة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب السياسي لحزب الشعب التركماني في كركوك، اليوم، عن دعمه الرسمي لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تحمل الرقم 275 في الانتخابات المقبلة على مستوى العراق وإقليم كوردستان، مع تركيز خاص على مدينة كركوك والمناطق التركمانية الأخرى.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة التي عقدها المكتب السياسي للحزب برئاسة عرفان كركوكلي، والتي خصصت لمناقشة آخر التطورات السياسية وتقييم الأجواء الانتخابية، خاصة في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم.

وأوضح البيان الصادر عن الحزب أنه بعد مراجعة شاملة للمعطيات الوطنية ومتطلبات المرحلة، أكد المكتب السياسي بالإجماع على "ضرورة المشاركة الواسعة والفعالة للتركمان في العملية الانتخابية القادمة، باعتبارها واجباً وطنياً ومسؤولية تاريخية تعزز من دور التركمان وتثبت وجودهم في مراكز صنع القرار".

وأضاف البيان أن القرار يأتي امتداداً للنهج السياسي للحزب القائم على مبدأ الشراكة الوطنية، و"تقديراً للمواقف الواضحة والثابتة التي تبناها الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مر التاريخ تجاه قضايا الشعب التركماني وحقوقه المشروعة".

وشدد الحزب على أن هذا الدعم يؤكد على المبادئ الوطنية الثابتة ويعزز أسس التعاون بين جميع مكونات الشعب العراقي، بما يساهم في تقوية الاستقرار السياسي وحماية المصالح العليا للشعب التركماني ضمن إطار الشراكة الدستورية والتعايش السلمي.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب التركماني تنظيماته ومؤيديه وكافة أبناء المكون التركماني إلى التصويت للقائمة 275، وذلك من أجل تحقيق "مشاركة واعية ومسؤولة تدعم الجهود الرامية لبناء مستقبل يسوده العدل والاستقرار والاحترام المتبادل بين جميع المكونات الوطنية".