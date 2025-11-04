وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق عن عمر ناهز 84 عاماً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاماً.

ويُعد تشيني أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، إذ شغل منصب نائب الرئيس جورج دبليو بوش بين عامي 2001 و2009، وكان له دور محوري في السياسات الأمريكية خلال حرب العراق والحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.

عرف تشيني بنفوذه الكبير داخل البيت الأبيض، وكان يُعتبر أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الإدارة الأمريكية خلال تلك الفترة، واشتهر بمواقفه المتشددة في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.