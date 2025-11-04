مسيحيّو دهوك يؤكدون دعمهم لقائمة الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات العراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد مسيحيّو دهوك دعمهم لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275 .

وأشار زياد بادارشي مختار قرية بادارش، لكوردستان24، إلى وجود علاقة تاريخية وعميقة بين المسيحيين والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقال: "منذ البداية وحتى الآن، نحن مع الحزب، لأن الحزب دائماً قدّم الخدمات لنا كمسيحيين، وساندنا ودعمنا".

شمسون خيبياس شابه، أحد المواطنين المسيحيين، قال: "وجودنا وبقاؤنا في هذه المنطقة مرتبط بوجود جيراننا الكورد، وهذا يؤكد أننا والكورد نستطيع أن نعيش سوياً، ومصيرنا مشترك".

سهيرة مينا هنا، مواطنة مسيحية، تحدثت عن أن الكورد يكنون لهم احتراماً كبيراً ولم تكن لديهم أي مشكلة قومية معهم. وقالت: "والدي كان منتمياً للحزب وكان يؤمن بالقومية الكوردية، ونحن أيضاً مستمرون على نفس النهج والمسار."

أكثر من 50 ألف مسيحي يقيمون في محافظة دهوك، وحكومة إقليم كوردستان أنشأت نحو 100 كنيسة. ويؤكد مسيحيو دهوك أنهم يصوتون لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275 في الانتخابات، لأنهم يعتبرونه المدافع عن حقوقهم على مستوى إقليم كوردستان والعراق.