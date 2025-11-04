مسرور بارزاني: المناطق التي يتواجد فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشهد استقراراً وازدهاراً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن المناطق التي يتواجد فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشهد استقراراً وازدهاراً، بينما تغيب الخدمات والقوة عن الأماكن التي لا يوجد فيها الحزب.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال الكرنفال الجماهيري الكبير الذي شهدته محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، لدعم القائمة الانتخابية رقم 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور جماهيري واسع.

وقال مسرور بارزاني: لقد رأينا أن المكان الذي لا يتواجد فيه الحزب، لا صوت فيه ولا قوة، ولا أحد فيه مستعد للتضحية من أجل أرض كوردستان. أما حيث يوجد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فهناك الأمن والسلام والازدهار.

وشدد مسرور بارزاني على أن الديمقراطي الكوردستاني لا يعتمد على الشعارات والخطابات، بل على الأفعال والإنجازات.

وأكّد: ليس لدينا خطابات كثيرة، لأن أفعالنا هي خطاباتنا، ما أنجزناه خلال السنوات الماضية هو شهادة على قدرتنا على خدمة شعب كوردستان.

كما أشار مسرور بارزاني إلى أن الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الأكبر والأكثر تمثيلاً لشعب كوردستان، ولهذا السبب يحاول البعض التحالف مع أعداء كوردستان لإضعافه.

وقال: لقد مارسوا ضغوطاً كبيرة على الإقليم، وخصوصاً على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنهم يعلمون أن انتصارنا يعني انتصار كوردستان، لكن بفضل الله ودعم الشعب، فشلت مخططاتهم، وتقدمت كوردستان خطوات أكبر يوماً بعد يوم، نحن واثقون بأننا، بدعمكم، سنحقق انتصاراتٍ أعظم في المستقبل.