منسق التوصيات الدولية والصليب الأحمر يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، مع اختيار أصلانوف، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في بغداد، ووفدٍ من مكتبها في أربيل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبحسب بيان مكتب منسق التوصيات الدولية، فقد جرى خلال الاجتماع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم تسليط الضوء على تنفيذ خطة إقليم كوردستان الخاصة بحقوق الإنسان، والاستعدادات لتقديم البيان الحكومي للإقليم في الدورة الثامنة والأربعين من آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR).

كما نوقشت جهود حكومة إقليم كوردستان في مجال الحوكمة الرشيدة، ومواءمة السياسات الداخلية مع المعايير الدولية، مع إيلاء أهمية خاصة لقضية المفقودين وضحايا الحروب.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان في إقليم كوردستان.