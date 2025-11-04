مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني رمز السلام والاستقرار وحامي حقوق المكوّنات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، دعم الحزب المستمر لكوردستان وحماية حقوق جميع المكونات.

مشددًا على أن "حيثما يكون الحزب موجودًا، لا يستطيع أحد أن يدّعي أنه صاحب كوردستان، ففي المكان الذي يكون فيه الديمقراطي الكوردستاني، هناك سلام واستقرار وإعمار".

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال الكرنفال الجماهيري الذي شهدته محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، لدعم القائمة الانتخابية رقم 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور جماهيري واسع.

وقال مسرور بارزاني: هناك محاولات كثيرة جرت لإضعاف الحزب أو إحداث تغييرات غير مشروعة، ومحاولات لتقليص تمثيل إخوتنا وأخواتنا من التركمان والمسيحيين في البرلمان، وقد رأينا هذا للأسف في الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث جرى تقليص مقاعد الإيزيديين والمسيحيين بشكل كبير، وما بقي منهم كان بفضل تمسك الحزب بحقوقهم.

وأضاف: الحزب يؤمن بالتعايش الديني والقومي، ويؤمن بالسلام والاستقرار، ويناضل من أجل ضمان حقوق جميع المكونات، وليس فقط حقوق الشعب الكوردي.

وختم حديثه: وبناءً على توجيهات الرئيس بارزاني، يدافع الحزب عن جميع المظلومين الذين لجؤوا إلى إقليم كوردستان ويحمي حقوقهم، وعلى هذا الأساس، سيعمل نواب الحزب في البرلمان العراقي على هذا النهج.