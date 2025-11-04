مسرور بارزاني: مشروع "روناكي" كان حلماً لكنه أصبح حقيقة بفضل صمود شعب كوردستان

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن مشروع "روناكي" كان حلماً، لكن بإرادة شعب كوردستان القوية وصمود الحزب وجهود شبابه، أصبح حقيقة.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال الكرنفال الجماهيري الذي شهدته محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، لدعم القائمة الانتخابية رقم 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور جماهيري واسع.

وقال: لقد مارسوا ضغوطاً كبيرة على الإقليم، وخصوصاً على الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لأنهم يعلمون أن انتصارنا يعني انتصار كوردستان. لكن بفضل الله ودعم الشعب، فشلت مخططاتهم، وتقدمت كوردستان خطوات أكبر يوماً بعد يوم، نحن واثقون بأننا، بدعمكم، سنحقق انتصاراتٍ أعظم في المستقبل.

وأكّد مسرور بارزاني أن مشروع "روناكي"، والذي كان يسمى بالحلم، بإرادة شعب كوردستان القوية وصمود الحزب، وبجهودكم ودعمكم، وبجهود شباب الحزب، أصبح حقيقة.

وقال: اليوم مدينة دهوك وعدة مدن أخرى في كوردستان تنعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، وبعون الله، ستنعم كوردستان بكافة مناطقها بالكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة.

في سياقٍ متصل، أوضح نائب رئيس الديمقراطي الكوردستاني أن حكومة كوردستان "أنشأت مشروع المياه مع العديد من السدود، وسنستمر في بناء السدود وعدم السماح بحدوث أزمة مياه في جميع محافظات الإقليم".

وفي ختام حديثه، تعهّد مسرور بارزاني بأن حكومته ستولي المزيد من الاهتمام بقطاع الصناعة.

وقال: قطاع الصناعة مهمٌ جداً بالنسبة إلينا، سنخصص له المزيد من الأموال، وهو ضمن برنامج حكومة إقليم كوردستان، ويجب إعطاء أهمية أكبر لقطاع الصناعة، لأن ذلك سيساهم في توفير فرص العمل لشعب كوردستان وخاصة لفئة الشباب.