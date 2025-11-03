القهوة أم الشاي.. أيّهما الخيار الأفضل لصحتك؟

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يُعد كلٌّ من القهوة والشاي، من أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم، ليس فقط لمذاقهما المميز، بل أيضاً لاحتوائهما على مركّبات طبيعية مفيدة قد تساعد في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

لكن السؤال الذي يشغل كثيرين هو، أيّ المشروبين هو الخيار الأفضل لصحتك؟

فوائد مشتركة

لاسيما أن دراسات عديدة تتفق على أن تناول القهوة أو الشاي باعتدال وبشكل منتظم يمكن أن يطيل العمر ويقلّل من خطر الوفاة المبكرة. فكلا المشروبين غنيان بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تحارب الالتهابات وتدعم المناعة وتقلل خطر أمراض القلب والدماغ، وفق دورية Health العلمية.

ففي دراسة نُشرت عام 2023، تبيّن أن الأشخاص الذين شربوا فنجانين من القهوة وكوبين من الشاي يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 21%.

في حين أن من تناولوا 3 أكواب من الشاي و4 من القهوة انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 24%.

القهوة.. طاقة فورية وحماية للكبد

ويحتوي فنجان القهوة على نحو 92 مليغراما من الكافيين، أي ضعف ما يوجد في الشاي تقريباً، ما يجعل القهوة أكثر قدرة على تحسين التركيز والأداء الرياضي وزيادة ردّ الفعل والطاقة.

كما تشير أبحاث إلى أن القهوة تقي من أمراض الكبد، مثل التليّف وتشحّم الكبد، بل قد تقلّل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 30%.

الشاي: صفاء ذهني وصحة نفسية

من جهته، يتميّز الشاي، خصوصاً الأخضر، باحتوائه على مادة L-Theanine، وهي حمض أميني يُعرف بقدرته على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج.

وقد أظهرت مراجعة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 34%. كما يساعد الشاي الأخضر في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والشرايين.

الحذر من الإفراط

لكن رغم فوائدهما، فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل: القلق وتسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والصداع أو الأرق، والمضاعفات أثناء الحمل.

ولهذا، ينصح الخبراء بألا تتجاوز كمية الكافيين اليومية 400 مليغراما للبالغين (أي نحو 4 أكواب من القهوة أو 8 من الشاي الأسود)، و200 مليغراما فقط للنساء الحوامل.

التوازن هو السرّ

وبينما تمنح القهوة دفعة طاقة فورية وتدعم صحة الكبد، يوفّر الشاي راحة ذهنية وحماية للقلب.

أما الخيار الأفضل؟ فهو ببساطة الاعتدال في كليهما، فالقهوة والشاي معاً يمكن أن يشكّلا مزيجاً مثالياً لصحةٍ أفضل وحياة أطول.



المصدر.. العربية نت