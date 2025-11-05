رێڕەوی ژیان (مسار الحياة).. أربيل تقترب من أن تصبح المدينة الأنموذج في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع السياحة وتحويل المدن إلى فضاءات حضرية متقدمة، إذ بدأت الأعمال رسميًا في مشروع "رێڕۆی ژیان" (مسار الحياة) في مدينة أربيل، وهو أحد المشاريع الحضرية الكبرى التي تعكس رؤية رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لجعل كوردستان أنموذجًا في التقدم والتنمية المستدامة.

ويعد المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز جمالية المدينة ومكانتها التاريخية، حيث سيمنح أربيل بُعدًا عصريًا يدمج الحداثة مع التراث العمراني لمدن كوردستان العريقة مثل عقرة وهورامان.

يمتد مشروع مسار الحياة على طول 25 كيلومترًا، انطلاقاً من شارع 150 متر في حي الاستقلال وأربيل الجديدة، وصولًا إلى الطرق المؤدية إلى كويه والموصل ومخمور.

وفي مرحلته الأولى، سيُنشأ الممر على مساحة 101 ألف متر مربع وبطول يقارب كيلومتر واحد، بين شارعي كويه وكركوك.

ويتضمن المشروع:

3 بحيرات مائية

6 قاعات مخصصة للفعاليات

78 كشكًا بتصاميم متنوعة

39 مطعمًا ومقهى

4 مناطق مخصصة لألعاب الأطفال

مسارًا خاصًا للدراجات الهوائية

مواقف سيارات متعددة

ولا يقتصر المشروع على دوره الجمالي فحسب، بل يُنتظر أن يسهم في تنشيط قلب مدينة أربيل سياحيًا وبيئيًا، وزيادة حركة الزائرين والاستثمار المحلي، مما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العراق والمنطقة.

ويأتي مشروع رێڕۆی ژیان (مسار الحياة) ضمن سلسلة مشاريع مدنية تهدف إلى خلق بيئة حضرية صحية ومعاصرة، وترسيخ مكانة أربيل كمدينة تجمع بين التاريخ العريق وروح التطور.