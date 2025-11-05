وزير البلديات: مشروع (رێڕەوی ژیان) سيحوّل منطقة مهمشة في أربيل إلى فضاء حضري أخضر يخدم السكان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، حجر الأساس لمشروع (رێڕەوی ژیان)"مسار الحياة" في الجهة الشرقية من مدينة أربيل، بحضور عدد من المسؤولين. ويهدف المشروع إلى تحويل أحد أكثر المناطق تهميشًا وتلوثًا إلى مساحة حضرية خضراء مخصصة للتنزه والأنشطة الرياضية والترفيهية.

وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير البلديات والأشغال العامة في حكومة الإقليم، ساسان عوني، إن حضور رئيس الحكومة في هذا الموقع يحمل رسالة واضحة مفادها أن مشاريع التنمية والإعمار ستصل إلى المناطق التي بقيت مهمشة لسنوات.

وأضاف: "هذه المنطقة كانت تُستخدم كمجرى لتصريف المياه الثقيلة ورمي النفايات والمخلفات، لكنها ستتحول اليوم، وفق رؤية رئيس الحكومة، إلى متنفس حضري جميل تتوفر فيه المساحات الخضراء والممرات والمرافق الخدمية، ليكون مكانًا مناسبًا للعائلات لقضاء الوقت والاستراحة."

وأوضح الوزير أن المشروع يُنفذ على مراحل، حيث يشمل في مرحلته الأولى تطوير ما يقارب كيلومتر واحد من مجرى القناة، على أن يمتد لاحقًا ليشمل كامل طولها البالغ نحو 25 كيلومترًا، ابتداءً من حي "هولير نوي" وحتى الطريق المؤدي إلى كركوك.

ويتضمن المشروع – حسب عوني – العناصر الآتية:

تنظيف المجرى وتغليفه بالخرسانة وفق معايير هندسية.

إنشاء أرصفة وممرات للمشي والجري وركوب الدراجات.

زرع مساحات واسعة بالأشجار والنباتات المحلية لتعزيز الغطاء الأخضر.

إنشاء أماكن عامة للجلوس وحدائق صغيرة ومناطق للرياضة المفتوحة.

تخصيص مواقع لإنشاء مقاهي ومطاعم صغيرة لخدمة الزائرين.

تزويد المنطقة بشبكة إنارة حديثة وبنى خدمية متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن التمويل متوفر بالكامل من مكتب رئيس الحكومة، فيما تتولى وزارة البلديات والسياحة تنفيذ المشروع بشكل مباشر.

وأكد ساسان عوني أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المناطق المهملة في المدن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على "تحويل أماكن كانت تمثل تلوثًا بصريًا وبيئيًا إلى فضاءات حضرية تليق بمكانة أربيل عاصمة للإقليم".

وقال إن من بين النماذج الناجحة الأخرى تحويل منطقة الصناعات القديمة في دهوك إلى "حديقة الاستقلال"، موضحًا أن هذه التحولات الحضارية ستساهم في رفع جودة الحياة وتعزيز السياحة داخل المدن.

وختم وزير البلديات كلمته بالقول: "نبارك لسكان أربيل وعموم أهالي الإقليم انطلاق هذا المشروع الحيوي. إنه خطوة جديدة نحو كوردستان أكثر جمالًا وتطورًا وازدهارًا."