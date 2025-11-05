مسرور بارزاني: ثقة شعب كوردستان هي قوة استمرارنا في العمل

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته ماضية في تنفيذ مشاريعها وخططها الخدمية والتنموية، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الشعبي لتعزيز هذه الجهود.

وقال مسرور بارزاني في تصريح لـ كوردستان24، خلال حضوره مراسيم وضع حجر الأساس لمشروع (ڕێڕەوی ژیان) مسار الحیاة في أربيل: "آمل أن نستمر. وبدعم من شعب كوردستان الحبيب والثقة التي منحونا إياها، من واجبنا أن نخدمهم أكثر. آمل أن يدعمونا حتى نتمكن من خدمتهم أكثر".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع الخدمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتعزيز التنمية في مختلف مناطق الإقليم، مؤكداً أن الثقة الشعبية هي أساس النجاح والاستمرار في العمل الحكومي.

يذكر أنه برعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وُضع اليوم حجر الأساس لمشروع (ڕێڕەوی ژیان) "مسار الحياة" الاستراتيجي في العاصمة أربيل، والذي يهدف إلى تحويل مجرى لتصريف مياه السيول والأمطار إلى مساحة خضراء ومنطقة سياحية وترفيهية حديثة تليق بالمواطنين.