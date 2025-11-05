كوردستان تعزز حماية حقوق العمال: قرارات جديدة وفرص عمل أوسع في الكابينة التاسعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت حكومة إقليم كوردستان، ضمن برنامج الكابينة التاسعة، حرصها على تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والقوانين الجديدة التي تنظم سوق العمل وتحدّ من المخالفات.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في اعتماد المشاريع الاستثمارية على العمالة المحلية، بعد أن شددت الحكومة شروط جلب العمالة الأجنبية، لضمان توفير فرص عمل أوسع لأبناء الإقليم.

وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة القرار رقم 172 لسنة 2022، والذي يعد أحد أهم القرارات في مجال حماية حقوق العمال وضمان فرص العمل للمواطنين، إذ ينص على إلزام المشاريع والشركات بتوفير نسبة محددة من الوظائف للعمال المحليين، وتحسين شروط التعاقد، وتوفير بيئة عمل قانونية وإنسانية.

وأسهمت هذه الإجراءات في تحسن واضح في أوضاع العمال داخل الإقليم مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى، سواء على مستوى:

فرص العمل

الضمانات القانونية

السلامة المهنية

الاستقرار الوظيفي

كما أن المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها في إطار خطة التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية خلقت مجالات عمل جديدة للكوادر المحلية، مما انعكس إيجاباً على سوق العمل.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن أوضاع العمال في إقليم كوردستان باتت أفضل من غيرها في العراق، سواء من حيث تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو من حيث الحماية القانونية وضمان الحقوق.

وتواصل حكومة الإقليم العمل على تطوير التشريعات وزيادة فرص العمل، بما يتوافق مع رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وخلق بيئة عمل عادلة لجميع المواطنين.

إحصائيات العمال في إقليم كوردستان

العمال المحليون: 194 ألف عامل.

رجال: 34 ألف.

نساء: 30 ألف.

العمال الأجانب: 28 ألف.

العمال المتقاعدون (القطاع الخاص): 958.

إحصائيات الضحايا

الوفيات في عام 2025: حوالي 15 شخصًا.

محليون: 10.

أجانب: 3.

الوفيات في عام 2024: 62 عاملًا.

محليون: 52.

أجانب: 10.

المصابون: 25.

الضمان الاجتماعي

المبلغ: 350 ألف دينار.

صاحب العمل: 12%.

العامل: 5%.

لكل ساعة عمل

المبلغ: 2500 دينار.

أسبوعيًا: 48 ساعة.

عمال الشركات

محليون: 75%.

أجانب: 25%.

بشكل عام، في إقليم كوردستان، هناك بيئة عمل أكثر ملاءمة وأمانًا للعمال، حيث تتوفر لهم فرص عمل أكثر، وضمان اجتماعي، وبشكل عام يتم السعي من خلال القوانين إلى حماية حقوقهم.

إعداد: كوردستان24