مسرور بارزاني: مشروع "مسار الحياة" سيحدث نقلة نوعية في تنمية أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، حديثه عن مشروع مسار الحياة (ڕێڕەوی ژیان) في أربيل، من خلال تدوينة نشرها على منصة "إكس"، أعرب فيها عن سعادته بوضع حجر الأساس للمشروع، الذي وصفه بأنه خطوة مهمة سيكون لها تأثيرات واسعة على تنمية العاصمة، خصوصاً في القطاع السياحي.

وقال مسرور بارزاني في تدوينته: "سررت اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مسار الحياة (ڕێڕەوی ژیان) في أربيل، وهو المشروع الذي سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على تنمية العاصمة، وخاصة في مجال السياحة".

وأضاف: "وبفضل هذه المشاريع، فإننا سنشهد قريباً تغييراً حقيقياً في نوعية الحياة والبيئة والصحة لشعبنا".

We laid the foundation stone for Pathway of Life in Erbil, a project that will have wide-ranging impacts on the capital’s development, particularly in tourism.



With these projects, real change is coming to the quality of life, environment, and health of our people soon.

يذكر أنه برعاية وحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وُضع اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع (ڕێڕەوی ژیان) "مسار الحياة" الاستراتيجي في العاصمة أربيل، والذي يهدف إلى تحويل مجرى لتصريف مياه السيول والأمطار إلى مساحة خضراء ومنطقة سياحية وترفيهية حديثة تليق بالمواطنين.