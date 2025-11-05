ديندار زيباري يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز ملف حقوق الإنسان في إقليم كوردستان

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، اجتماعاً في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة أربيل، بحضور ممثلين عن كل من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، وهنغاريا.

وخلال الاجتماع، استعرض زيباري أحدث البيانات الواردة في تقرير خطة حكومة الإقليم الخاصة بحقوق الإنسان، مع التركيز على القضايا العالقة والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية. كما ناقش المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تقديم دعم منهجي من خلالها، بما يساهم في تعزيز تنفيذ التوصيات الدولية وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وأشاد ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزه إقليم كوردستان في مجال حماية حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والمؤسسات، مؤكدين أن حجم التطلعات في الإقليم يعكس نتائج إيجابية تحققت خلال السنوات الماضية، ويُعد نموذجاً يمكن البناء عليه على مستوى المنطقة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتسريع تطبيق التوصيات الدولية وفق المعايير المتفق عليها، لا سيما في مجالات: مكافحة الاتجار بالبشر وحظر الاتجار بالأعضاء البشرية, مع إدارة الإصلاحات في المؤسسات وحماية حقوق ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنع خطاب الكراهية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع ضمان حرية التعبير ومنع التعذيب

وفي ختام الاجتماع، شدّد زيباري على أهمية استمرار التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عبر:

بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التنسيق المستمر مع تبادل المعلومات والخبرات وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم، مؤكداً أن ذلك ينسجم مع رؤية حكومة إقليم كوردستان الهادفة إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.