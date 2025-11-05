وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان: نحو 4.5 مليون مواطن يستفيدون من الكهرباء المستمرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، أن عددًا كبيرًا من سكان الإقليم أصبحوا يتمتعون بخدمة الكهرباء الوطنية بشكل مستمر دون انقطاع على مدار اليوم.

ووفق بيان الوزارة، فإن قرابة أربعة ملايين وخمسمائة ألف مواطن في مختلف مدن وبلدات الإقليم يحصلون على الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميًا ليلاً ونهارًا، في إطار خطة تطوير منظومة الطاقة.

يأتي هذا التقدّم ضمن مشروع "روناكي" الذي أطلقه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تشرين الأول 2024، والذي يهدف إلى توفير الكهرباء المجهزة من الشبكة الوطنية بشكل كامل لجميع المنازل والأنشطة التجارية في الإقليم بحلول نهاية عام 2026.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشاريع الاستراتيجية لتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز استقرار قطاع الطاقة في كوردستان، بما يسهم في دعم الحياة اليومية للمواطنين وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.