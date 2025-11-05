السجن مدى الحياة لممرض في ألمانيا لإدانته بقتل عشرة مرضى

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة ألمانية الأربعاء حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ممرض في الرعاية التلطيفية لإدانته بقتل عشرة مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين بحقنة مميتة.

ودانت محكمة مدينة آخن في غرب البلاد الرجل البالغ 44 عاما بارتكاب الجرائم بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وأيار/مايو 2024 في مستشفى في فورسيلين بالقرب من آخن.

كما رأت المحكمة أن هذه الجرائم تنطوي على "درجة خطرة بشكل خاص من الذنب"، ما يحول دون أي إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما، وهو خيار متاح عادة في مثل هذه الحالات.

واتهم الادعاء الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، بالتلاعب بأرواح الأشخاص الذين كانوا تحت رعايته. وكان وكلاء الدفاع عنه قد طلبوا البراءة لموكلهم في المحاكمة التي انطلقت في آذار/مارس.

وقال الادعاء إن الممرض المذكور حقن المرضى، ومعظمهم من كبار السن، بجرعات كبيرة من المهدئات أو مسكنات الألم بهدف تخفيف عبء عمله خلال نوبات العمل الليلية.

وأوضح الادعاء للمحكمة أن الرجل كان يعاني من اضطراب في الشخصية، ولم يُبدِ أي تعاطف مع المرضى، كما لم يُظهر أي ندم خلال المحاكمة.

وأُبلغت المحكمة أن الممرض استخدم المورفين والميدازولام، وهي مادة ترخّي العضلات تُستخدم أحيانا في عمليات الإعدام في الولايات المتحدة.

- انعدام التعاطف -

كما اتهم الادعاء الممرض بالعمل "بدون حماس" و"بلا حوافز"، فيما لم يصدر عنه سوى "الانزعاج" وعدم التعاطف عندما أُوكلت إليه مهمة الاهتمام بمرضى يحتاجون إلى درجة أكبر من العناية.

وقد أكمل تدريبه كممرض محترف عام 2007، ثم عمل لدى جهات مختلفة، بما في ذلك في مدينة كولونيا.

ومنذ عام 2020، كان الممرض يعمل في مستشفى فورسيلين، إلى أن أُلقي القبض عليه في صيف عام 2024.

وأفاد الادعاء وكالة فرانس برس أن عمليات استخراج الجثث جرت لتحديد هوية ضحايا إضافيين، لافتا إلى إمكان إعادة محاكمة الممرض على هذه الخلفية.

تذكّر هذه الوقائع بقضية الممرض نيلز هويغل الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2019 لقتله 85 مريضا، ما جعله من أخطر السفاحين في تاريخ ألمانيا الحديث.

قتل هويغل مرضى بحقنة مميتة بين عامي 2000 و2005 قبل أن يُقبض عليه.

وقال أطباء نفسيون إنه كان يعاني من "اضطراب نرجسي حاد".

في تموز/يوليو، قُدِّم أخصائي رعاية تلطيفية يبلغ 40 عاما، عُرف إعلاميا باسم يوهانس م.، للمحاكمة في برلين بتهمة قتل 15 مريضا بحقنة مميتة بين عامي 2021 و2024.

في خمس حالات على الأقل، يُشتبه في أنه أشعل النار في منازل ضحاياه في محاولة للتستر على جرائمه.

AFP