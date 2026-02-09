رئيس كتلة الاتحاد الوطني: وفدا "الديمقراطي" و"الاتحاد" يجتمعان لبحث ملف رئاسة الجمهورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)-صرح هريم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الیوم الاثنین 9 شباط، بأن يوم الأربعاء المقبل (11 شباط) سيشهد اجتماعاً رفيع المستوى لوفدي التفاوض بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأضاف رئيس كتلة الاتحاد، أن الاجتماع سيتركز حول حسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه في حال توصل الجانبان إلى اتفاق، فمن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس، 12 شباط، لانتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، وفي تصريح صحفي رداً على سؤال حول صحة انعقاد جلسة الخميس لانتخاب الرئيس، أوضح شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، أن القرارات المتعلقة بتوقيت وآلية جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تُتخذ عبر التوافقات السياسية خارج قبة البرلمان.

ونفى رئيس كتلة الديمقراطي أن تكون الأزمة السياسية الحالية في العراق مقتصرة على منصب رئيس الجمهورية أو الخلافات بين الحزبين الكرديين فحسب، مؤكداً أن القوى الشيعية لديها أيضاً خلافات قائمة بشأن منصب رئيس الوزراء.

وأشار شاخوان عبد الله إلى أنه في سبيل التوصل إلى اتفاق حول المنصبين، عُقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات ضمن "ائتلاف إدارة الدولة"، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين الحزبين الكرديين. وأكد استمرار هذه اللقاءات، حيث سيُعقد اجتماع آخر بين الديمقراطي والاتحاد، يتبعه اجتماع موسع يضمهما مع بقية الأطراف السياسية العراقية.

وخلص رئيس كتلة "الديمقراطي" إلى أن الأطراف السياسية تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل المضي في عقد جلسة البرلمان، مؤكداً أنه حتى في حال انعقاد الجلسة، فلا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية دون توافق سياسي مسبق.