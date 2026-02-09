الرئيس بارزاني يجتمع بوفد الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، في مصيف صلاح الدين، وفد الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، لبحث جملة من الملفات السياسية الراهنة.

وذكر بيان صادر عن مقر بارزاني، أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للأوضاع السياسية وآخر المستجدات الميدانية على الساحة السورية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ركز بشكل محوري على ضرورة توحيد رؤى ومواقف الأطراف الكوردية، وتعزيز وحدة الصف لمواجهة الاستحقاقات في المراحل المقبلة.

كما شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على أهمية اعتماد نهج التفاوض والحوار السياسي كخيار استراتيجي وأساسي لمعالجة الأزمات والقضايا العالقة، بما يضمن حقوق المكونات وتطلعاتها.