كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي تحدد هيئة رئاستها

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عقدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة شاخوان عبد الله، جرى خلاله بحث عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.

وأسفر الاجتماع عن تحديد هيئة رئاسة الكتلة، حيث اُختير ريبوار هادي نائباً لرئيس الكتلة، وهلات سلمان مسؤولة العلاقات العامة، ودانر عبدالغفار متحدثاً باسم الكتلة، وسيروان روژباياني مسؤولاً عن شؤون الحزب.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عمل الكتلة وتفعيل أدائها داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.