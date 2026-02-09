الصين ترفض الاتهامات الأميركية بإجراء تجارب نووية سرية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نفت الصين الاثنين ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، متهمة واشنطن باختلاق ذارئع لتبدأ تجاربها النووية.

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف الجمعة قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو "أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان".

وقال إن الجيش الصيني "يحاول التستر على هذه التجارب ... بأسلوب مصمم للحد من فعالية الرصد الزلزالي".

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الاثنين "مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية".

ودعا البيان واشنطن "للتوقف فورا عن تصرفاتها غير المسؤولة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر في تشرين الأول/أكتوبر من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

وجاءت تصريحات دينانو أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المباحثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك معتبرة أن ترسانتها النووية أقل بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.