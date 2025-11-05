نوزاد هادي: هدف الديمقراطي الكوردستاني هو خدمة المواطنين وإرساء دولة المواطنة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، نوزاد هادي، أن أجندة الحزب وبرنامجه السياسي يقومان على خدمة المواطنين، وبناء دولة قائمة على أسس المواطنة الحقيقية.

داعياً خلال كلمةٍ له في كرنفال جماهيري للقائمة 275 بمنطقة زمار، إلى التمسك بالدستور الاتحادي الديمقراطي الذي صوّتت له جميع مكونات الشعب العراقي.

وقال هادي: على العراق الجديد أن يُدار وفق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، مع ضمان وصون حقوق جميع المكونات الدينية والقومية والطائفية، وتوفير بيئة تسودها العدالة والمساواة بين الجميع.

وأشار إلى أن الغاية الأساسية للحزب الديمقراطي هي تحقيق الاستقرار والتنمية وصون حقوق جميع المكوّنات العراقية.

مؤكداً أن توجيهات الرئيس بارزاني تتمثّل في أن يكون لجميع مكونات العراق ممثلين في الانتخابات المقبلة بشكل متوازن وعادل.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عموم العراق وإقليم كوردستان.