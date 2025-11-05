ريبر أحمد: ساهم الأمن والاستقرار بإقليم كوردستان في انتعاشٍ اقتصادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عقد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريبر أحمد، اجتماعًا جماهيريًا واسعًا لعدد من أعضاء وكوادر الحزب في مدينة أربيل.

وخلال الاجتماع الجماهيري، تحدث أحمد عن الدور القوي الذي يلعبه الحزب في بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

مشيرًا إلى أن الدورة البرلمانية العراقية المقبلة ستكون مهمة في متابعة تصحيح الانتهاكات الدستورية الممارسة بحق كوردستان، وتنفيذ المادة 140 وسائر المواد الدستورية الأخرى، التي من شأنها أن تسهم في ترسيخ عراقٍ فدرالي ومستقر لجميع المواطنين.

كما تطرق من جانب آخر إلى رؤية الرئيس بارزاني وتوجيهاته بشأن مرشحي الحزب، مؤكدًا أنه ينبغي بعد إعلان الترشيحات أن يكون المرشحون معبّرين عن إرادة المواطنين المخلصين والمدافعين عن حقوق جميع السكان.

وأشار إلى أن مشروعات الخدمات في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، رغم كل العراقيل الداخلية والخارجية وتقليص الميزانية، تمكنت من معالجة جزء كبير من المشكلات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والماء والطرق، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية لحماية السكان من الفيضانات وتخزين المياه لدعم الزراعة وتقليل آثار التغير المناخي.

كما شدّد على أن توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين من قبل حكومة الإقليم كان عاملًا رئيسًا في إنعاش الاقتصاد ورفع مستوى الثقة الشعبية بالمؤسسات الحكومية.

مؤكداً على أهمية الاستقرار والانسجام في العمل المشترك بين القوات الأمنية وقوات البيشمركة، إلى جانب استمرار التنسيق والتعاون الشعبي.

وفي ختام حديثه، أكد على ضرورة أن يشارك الجميع يوم 11 من الشهر الجاري في الانتخابات والعمل من أجل إنجاح قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275.