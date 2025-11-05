تركيا تؤكد رغبتها المشاركة في آلية الدفاع الأوروبية

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور العاصمة الفنلندية هلسنكي، رغبة بلاده في الانضمام إلى آلية الدفاع الأوروبية، مشددا على دور أنقرة الأساسي في حفظ أمن الاتحاد الأوروبي.

وأعاد فيدان التأكيد الأربعاء، في لقاء مع نظيرته الفنلندية، على رغبة تركيا في المشاركة في البرنامج الأوروبي للصناديق المشتركة للتسلح البالغة ميزانيته 150 مليار يورو، والرامي إلى تسهيل عمليات الشراء المشتركة للأسلحة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال فيدان في مؤتمر صحافي "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي لها مساهمة أساسية في الأمن الأوروبي.

في هذا السياق، من المهم جدا أن تنخرط تركيا في مبادرات الدفاع والأمن في الاتحاد الأوروبي"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويتطلب ذلك موافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما تُهدد اليونان بعرقلته في حال استمرّت تركيا في منازعتها السيادة على بحر إيجه.

وقالت وزيرة الدفاع الفنلندية إلينا فالتونين إن بلادها "تدعم مشاركة تركيا كشريك كامل في التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما نحتاج إليه في الوقت الحالي".

وبحسب مصدر في وزارة الددفاع التركية، تأمل أنقرة في الحصول على دعم ألماني للانخراط في برنامج الدفاع الأوروبي، رغم معارضة اليونان.