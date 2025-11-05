رئيس هيئة الاستثمار يكشف تفاصيل مشاريع كبرى تعزز الاستثمار والسياحة في الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، أن رؤية رئيس الوزراء مسرور بارزاني تتمثل بإعطاء الأولوية للبنية التحتية الاقتصادية والطرق والمعالم السياحية، حتى نتمكن من خلال قطاع السياحة من تقديم الدعم المالي للمؤسسات الحكومية الأخرى وتطوير القطاعات الأخرى.

وقال شكري في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، "منذ بداية عمل التشكيلة التاسعة نُفِّذ 733 مشروعاً سياحياً واستثمارياً ضخماً، معظمها بالشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف حكومة كوردستان؛ لذا يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في القطاع الاقتصادي".

في سياقٍ متصل، كشف رئيس هيئة الاستثمار عن إنجاز المخطط السياحي الشامل لمنطقة دوكان بتكلفة تجاوزت ملياري دولار، مشيراً إلى تغييرات جوهرية سيشهدها الموقع.

وأوضح أن مخطط المشروع "سُلِّم للمستثمر، إلا أنه بسبب بعض المشاكل الفنية، لم يُنفّذ بعد، وسيبدأ العمل به قريبًا".

وأضاف أن مشروعَي "الحزام الأخضر" و"مسار الحياة" في أربيل "مشروعان إستراتيجيان للغاية لحكومة إقليم كوردستان، وسيغيران نمط الحياة في أربيل بشكل كامل".

وقال: سيوفر الحزام الأخضر الأكسجين النظيف وفرص العمل لآلاف الشباب، وسيكون له فائدة اقتصادية كبيرة بفضل أشجار الزيتون والفستق؛ وسيتم بناء أكثر من 25 كيلومترًا من المرافق التجارية والسياحية على جانبي مسار الحياة.

واليوم الأربعاء، أرسى رئيس حكومة كوردستان، مسرور بارزاني، الحجر الأساس لمشروع "مسار الحياة" الإستراتيجي في العاصمة أربيل، والذي يهدف إلى تحويل مجرى لتصريف مياه السيول والأمطار إلى مساحة خضراء ومنطقة سياحية وترفيهية حديثة تليق بالمواطنين.

ويعد المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز جمالية المدينة ومكانتها التاريخية، حيث سيمنح أربيل بُعدًا عصريًا يدمج الحداثة مع التراث العمراني لمدن كوردستان العريقة مثل عقرة وهورامان.

يمتد مشروع مسار الحياة على طول 25 كيلومترًا، انطلاقاً من شارع 150 متر في حي الاستقلال وأربيل الجديدة، وصولًا إلى الطرق المؤدية إلى كويه والموصل ومخمور.

وفي مرحلته الأولى، سيُنشأ الممر على مساحة 101 ألف متر مربع وبطول يقارب كيلومتر واحد، بين شارعي كويه وكركوك.

ويتضمن المشروع:

3 بحيرات مائية

6 قاعات مخصصة للفعاليات

78 كشكًا بتصاميم متنوعة

39 مطعمًا ومقهى

4 مناطق مخصصة لألعاب الأطفال

مسارًا خاصًا للدراجات الهوائية

مواقف سيارات متعددة

ولا يقتصر المشروع على دوره الجمالي فحسب، بل يُنتظر أن يسهم في تنشيط قلب مدينة أربيل سياحيًا وبيئيًا، وزيادة حركة الزائرين والاستثمار المحلي، مما يعزز مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العراق والمنطقة.

ويأتي مشروع مسار الحياة ضمن سلسلة مشاريع مدنية تهدف إلى خلق بيئة حضرية صحية ومعاصرة، وترسيخ مكانة أربيل كمدينة تجمع بين التاريخ العريق وروح التطور.