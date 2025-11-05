كوهدار شيخو: إنشاء ملعب رياضي في باتيفا بتوجيه من مسرور بارزاني

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وُضع اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حجر الأساس لعدة مشاريع خدمية بالإضافة إلى ملعب رياضي في قضاء باتيفا (باطوفا).

وقال المشرف على إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن إنشاء الملعب الرياضي جاء بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأضاف شيخو أن هناك خططاً لبناء عدد من الملاعب الصغيرة حول الملعب الرئيسي في المستقبل.

وأشار إلى أن حجر الأساس لمشاريع خدمية أخرى وُضع اليوم أيضاً، وتشمل مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء وشبكات المياه.

كما لفت إلى أن قضاء باتيفا يتميز بطبيعة جميلة، مؤكداً أن الخدمات المقدمة فيه ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن باتيفا تحولت إلى قضاء قبل أربع سنوات، ومنذ ذلك الوقت شهدت تطويراً في الخدمات، وتشتهر بطبيعتها الخلابة وأراضيها الزراعية الخصبة، كما تُعد مركزاً هاماً للنشاطين الزراعي والسياحي.