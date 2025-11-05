هيئة السياحة: مشروع "مسار الحياة" سيُسهم في تعزيز مكانة أربيل السياحية

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبدالمجيد، اليوم الأربعاء، إن مشروع "مسار الحياة" سيُسهم في إقامة العديد من الأنشطة السياحية في المنطقة، مؤكداً أنه من أبرز المشاريع التي ستعزز مكانة أربيل كوجهة سياحية عصرية.

وقال عبدالمجيد، في تصريح لموقع كوردستان24، إن إنشاء كورنيش "مسار الحياة" في أربيل يُعد من أجمل وأهم المشاريع التي ستُنفذ لتطوير القطاع السياحي ومنحه مزيداً من الأهمية، مشيراً إلى أن افتتاح المشروع سيساهم في جذب مزيد من السياح إلى العاصمة، وسيدرجها ضمن قائمة المدن الحديثة، خاصة مع اكتمال مشروع الحزام الأخضر.

وبيّن المتحدث باسم هيئة السياحة أن المشروع سيوفر فرصاً لإقامة أنشطة سياحية متنوعة، مثل المهرجانات الكبرى، والمرافق العائلية، وأماكن الترفيه المخصصة للأطفال، ما سيجعل منه وجهة مميزة للعائلات، وذلك ضمن خطط حكومة إقليم كوردستان لتطوير السياحة.

وأضاف عبدالمجيد أن استراتيجية التشكيلة الحكومية التاسعة تضمنت إنشاء عدد من الكورنيشات التي تُسهم، إلى جانب فوائدها البيئية، في تشجيع السياحة، ولا سيما في جذب السياح الأجانب، مشيراً إلى أن نسبة قدوم السياح إلى إقليم كوردستان ارتفعت بنسبة 20% خلال هذه التشكيلة.

واختتم بالقول إن التشكيلة الحكومية التاسعة نفذت 80 مشروعاً سياحياً كبيراً، أسهمت في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، 80% منها لمواطنين من داخل إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن مشاريع السدود والطرق كانت من أبرز العوامل التي ساعدت في تنشيط الحركة السياحية في كوردستان.

وضمن الرؤية الاستراتيجية للارتقاء بالبنى التحتية وتحسين البيئة الحضرية، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، الحجر الأساس لمشروع (ڕێڕەوی ژیان- مسار الحياة) الحيوي في قلب أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يُعد واحداً من أهم المشاريع الخدمية والسياحية في أربيل، وسيكون له تأثير شامل على مسيرة تطور العاصمة.

وأوضح أن الحكومة قررت إطلاق هذا المشروع استجابة لشكاوى المواطنين، إذ كانت هذه المنطقة، المخصصة سابقاً كمجرى لتصريف مياه الفيضانات، قد تحولت بمرور الوقت إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث البيئي والمخاطر الصحية.

وشدد رئيس الحكومة على أن مشروع (مسار الحياة) سيُحدث تغييراً جذرياً في واقع المنطقة، ويحولها إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في أربيل وكوردستان عامة.

وتطرق إلى تفاصيل المشروع، مبيناً أنه سيشمل في مرحلته الأولى إنشاء حدائق ومساحات خضراء واسعة، ومجاري صندوقية، وقناة للمياه النظيفة ومياه الأمطار. كما سيتضمن المشروع إقامة مرافق تجارية وترفيهية متنوعة، ليصبح متنفساً سياحياً يوفر في الوقت ذاته فرص عمل عديدة للشباب.