مسرور بارزاني خلال جولته في قلعة دوين: نعيد إحياء هذا الإرث ليصبح جزءًا من الذاكرة والهوية

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- خلال زيارته الميدانية إلى منطقة دوين في محافظة أربيل، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أعمال ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تُعد من أبرز المعالم التاريخية في الإقليم، والتي تمتد جذورها إلى القرن الثاني عشر الميلادي. وتأتي الزيارة ضمن مشروع متكامل يشمل إنشاء سد دوين وتطوير المواقع السياحية والأثرية في المنطقة.

وأكد مسرور بارزاني أن القلعة تحمل قيمة تاريخية وروحية وثقافية كبيرة لشعب كوردستان، مشيرًا إلى أنها شهدت مراحل متعددة من الترميم عبر الزمن، بما في ذلك في الحقبة العثمانية، وصولاً إلى أعمال الترميم الحديثة التي نفذتها حكومة الإقليم مع الحفاظ على شكلها الأصلي.

وقال رئيس الحكومة: "هذا المكان ليس مجرد مبنى أثري، بل هو جزء من تاريخنا وهويتنا. مرت عليه حضارات وديانات مختلفة، ونحن نقوم بترميمه ليبقى شاهداً حياً للأجيال المقبلة".

وأوضح بارزاني أن المشروع لا يستهدف فقط الحفاظ على الإرث المعماري، بل يهدف أيضًا إلى إحياء السياحة الجبلية والدينية والتعليمية، بحيث تصبح القلعة محطة رئيسية في البرامج السياحية والثقافية لزوار الإقليم.

وأضاف: "نريد أن يتعرّف المواطنون والطلاب على تاريخ منطقتهم، قبل الإسلام وبعده. هذا الموقع يمكن أن يكون مركزًا للتعليم والتعريف بجذورنا الحضارية".

وأشار إلى أن القلعة ستُدمج ضمن البرنامج الخاص بتطوير المنطقة السياحية المحيطة بسد دوين، بما يضمن توفير مرافق خدمية ومسارات مهيأة للزوار، لتصبح المنطقة وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ".

وتقع قلعة دوين في شمال مدينة أربيل، ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن لهذه القلعة صلة بعائلة صلاح الدين الأيوبي، ويُعتقد أنها مسقط رأس هذا القائد التاريخي.

وفي إطار برنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بترميم المواقع الأثرية وتطوير القطاع السياحي. وقد بدأ مشروع ترميم قلعة دوين في شهر آب/أغسطس 2024، بإشراف مباشر من مكتب رئيس الحكومة.

واللافت أنه بالتزامن مع أعمال ترميم القلعة، تتواصل الأعمال في مشروع إنشاء سد دوين الذي تُقدّر طاقته الاستيعابية بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في إنعاش القطاعين الزراعي والسياحي في المنطقة.