"فيفا" يطلق جائزة للسلام خلال قرعة مونديال 2026

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق جائزة سنوية جديدة تحت مسمى "جائزة الفيفا للسلام"، ستُمنح للمرة الأولى خلال حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو في بيان الأربعاء "كرة القدم رمز للسلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، ستُكرّم جائزة الفيفا للسلام - كرة القدم تُوحّد العالم - الجهود الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال القادمة".

وجاء هذا الإعلان قبل مشاركة إنفانتينو في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، حيث تحدّث أيضا الرئيس دونالد ترامب والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022.

ولم يُكشف عن هوية الفائز بالنسخة الاولى من هذه الجائزة، ولكن برزت تكهنات فورية بأنها قد تُمنح لترامب، حليف إنفانتينو، الذي من المتوقع أن يكون حاضرا في حفل سحب قرعة مونديال 2026 في الخامس من كانون الأول/ديسمبر في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأعلن ترامب، برفقة إنفانتينو، من المكتب البيضاوي في آب/أغسطس أن القرعة ستُجرى في مركز كينيدي.

ومنذ عودته إلى منصبه لولاية ثانية في كانون الثاني/يناير، أصرّ ترامب على استحقاقه جائزة نوبل للسلام لدوره في حل العديد من النزاعات حول العالم. لكن لجنة نوبل تجاهلت الرئيس الأميركي الشهر الماضي، ومنحت الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وستُقام نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الاولى بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبلين.

AFP