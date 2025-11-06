حزب الله يرفض استدراج لبنان "الى تفاوض سياسي" مع إسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن حزب الله الخميس رفضه أن "يستدرج" لبنان الى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكدا حقّه في ممارسة "حقّه المشروع في مقاومة الاحتلال".

واعتبر الحزب في رسالة مفتوحة وجهها الى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بينها وبينه قبل سنة، مضيفا "لبنان معني راهنا بوقف العدوان، وليس معنيا على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق".

وأضاف "نؤكد حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان"، والحق "في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ويريد إخضاع دولتنا.

AFP