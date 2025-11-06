أكثر من ثلاثة ملايين ناخب في إقليم كوردستان لديهم حق التصويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، أنها بدأت في تجهيز المدارس لانتخابات البرلمان العراقي، وأشارت إلى أنه خلال اليومين القادمين سيتم تجهيز جميع المراكز الانتخابية بالكامل.

عدد الناخبين في إقليم كوردستان والعراق

نبرد عمر، مسؤول لجنة انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صرح لوسائل الإعلام قائلاً: "من أصل 21 مليون و404 ألف و291 ناخب في عموم العراق، هناك ثلاثة ملايين و69 ألف ناخب في إقليم كوردستان، من بينهم 224 ألف و333 شخصاً يحق لهم التصويت الخاص".

مراكز الاقتراع

وقال عمر: في إقليم كوردستان يوجد ألف و312 مركز اقتراع، تضم خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. في أربيل يوجد ألفان و23 محطة اقتراع موزعة على 528 مركز اقتراع. في السليمانية هناك ألفان و200 محطة موزعة على 506 مراكز، وفي دهوك هناك ألف و396 محطة موزعة على 278 مركزاً.

وأشار إلى وجود 204 مراكز اقتراع خاص تضم 958 محطة اقتراع، موزعة كالتالي: 79 مركزاً و385 محطة في أربيل، 82 مركزاً و378 محطة في السليمانية، و43 مركزاً و195 محطة في دهوك.

بطاقة التصويت البيومترية

أما بالنسبة لبطاقة التصويت البيومترية، فقد صرح مسؤول المفوضية قائلاً: "من 25 آذار حتى 22 حزيران، تم افتتاح 173 مركزاً لتحديث البيانات البيومترية، منها 53 مركزاً في أربيل و79 في السليمانية و41 في دهوك، كما أن حوالي 388 ألف ناخب زاروا تلك المراكز، وسيستمر توزيع بطاقة التصويت البيومترية حتى يوم الانتخابات."

التغطية الإعلامية

أكد نبرد عمر أن المفوضية خصصت 42 مركزاً انتخابياً في الإقليم للتغطية الإعلامية لعملية التصويت العامة والخاصة، منها 15 مركزاً في أربيل و18 في السليمانية و9 مراكز في دهوك، وأشار إلى أن 10 من تلك المراكز خُصصت بشكل خاص لتغطية التصويت الخاص.

في 11 تشرين الثاني 2025 ستجري عملية انتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي، حيث يملك نحو 30 مليون شخص من أصل 46 مليون حق التصويت. كما أن نحو سبعة ملايين شخص لم يجددوا بطاقة التصويت الخاصة بهم، ولذلك لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات.