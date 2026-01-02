زلزال قوي يضرب مكسيكو

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات العاصمة المكسيكية الجمعة، بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل، بعد هزة شعر بها سكان مكسيكو.

وأُجبرت الرئيسة كلاوديا شينباوم على إخلاء القصر الرئاسي أثناء مؤتمرها الصحافي الصباحي الدوري عندما سُمع دوي صفارات الإنذار من الزلازل.

وعادت مع الصحافيين الذين كانوا حاضرين بعد دقائق.

وقالت شينباوم إنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 15 كيلومترا عن سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، أي على بعد حوالى 230 كيلومترا عن مكسيكو.

وذكرت شينباوم بأن التقارير الأولية تفيد بعدم وقوع أي أضرار كبيرة في مكسيكو أو غيريرو.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال ضرب عند الساعة 13,58 ت غ (7,58 بالتوقيت المحلي).

ومركز مكسيكو مبني على أرض موحلة كانت في السابق قاع بحيرة، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل خاص.

وتقع تلك الأكثر قوة عادة قبالة ولاية غيريرو على ساحل المحيط الهادئ.

وفي 19 أيلول/سبتمبر 1985، دمّر زلزال بقوة 8,1 درجات جزءا كبيرا من مكسيكو، ما أسفر عن مقتل حوالى 13 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية.

المصدر: فرانس برس