الديمقراطي الكوردستاني يُنظّم أضخم مهرجان جماهيري في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- يُنظِّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، أضخم مهرجانٍ جماهيري في العاصمة أربيل، دعماً لقائمة الحزب 275 في الانتحابات العراقية.

ومن المقرر أن يُقام المهرجان في ملعب فرانسو حريري الدولي، حيث يُتوقع أن يشارك فيه أكثر من خمسين ألفاً من أعضاء الحزب وأنصاره، ويتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة.

وفي حديثه لـ كوردستان24، قال سنگر كانبي، مسؤول فرع مخمور للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن أعضاء الحزب وكوادره سيشاركون اليوم بحماسٍ في هذا المهرجان.

وأضاف: القيادات العليا في الحزب تشرف على التحضيرات الخاصة بالمهرجان، ولذلك يُتوقع أن يكون من أكثر المهرجانات ازدحاماً ضمن فعاليات الدعوة لدعم قائمة الحزب رقم 275.

وفي الـ 11 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، تنطلق العملية الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، حيث يحقّ لنحو 30 مليون شخصٍ التصويت من أصل 46 مليوناً، في حين أن نحو سبعة ملايين مواطن لم يُحدّثوا بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.