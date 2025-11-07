أوميد خوشناو يُعلن سير حملة الانتخابات بسلاسة في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بأن حملة الانتخابات حتى هذه اللحظة سارت بشكل جيد جداً، وقد تمّ تنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما هي.

وقال خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن بعض المرشحين قاموا بتعليق ملصقات انتخابية بطرق مخالفة، لكن عددهم قليل.

وأضاف: على الرغم من أن مدة الحملة الانتخابية قد تمّ تمديدها، فإن الإجراءات تمت بهدوء.

وتابع: لم تكن الحملة الانتخابية باردة أو ضعيفة، بل جرت بطريقة أكثر انضباطاً، وحتى الآن لم تسجّل أي احتكاكات بين القوى السياسية أو شكاوى.

كما نوّه بأن عددًا من الأحزاب والتحالفات السياسية أطلقت مهرجانات انتخابية كبيرة.

واليوم من المقرر تنظيم أكبر تجمع جماهيري لـلحزب الديمقراطي الكوردستاني في ملعب الشهيد فرانسو حريري.

وفي الـ 11 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، تنطلق العملية الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، حيث يحقّ لنحو 30 مليون شخصٍ التصويت من أصل 46 مليوناً، في حين أن نحو سبعة ملايين مواطن لم يُحدّثوا بطاقاتهم الانتخابية، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.