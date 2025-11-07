إصابة 54 شخصاً بانفجارٍ قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ما لا يقل عن 54 شخصا بجروح الجمعة جراء انفجار قرب مدرسة في جاكرتا، على ما أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإندونيسية أسيب إيدي سوهيري بدون أن يورد معلومات حول مصدر الانفجار.

وقال اسيب في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في" إن "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة حوالى 54 شخصا بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".

وأوضح أن الانفجار وقع "بالقرب" من مدرسة ثانوية، وأن الشرطة فرضت طوقا حول الموقع و"تعاين مسرح الجريمة"، بينما انتشر فريق من خبراء المتفجرات لمحاولة تحديد سبب الانفجار.

وقال "ما زلنا نجري تحقيقات لأن الحادث وقع للتو"، وفق فرانس برس.

كما أفاد بإقامة مركزين في مستشفيين لمساعدة العائلات على العثور على أفرادها المصابين.