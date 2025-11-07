إسبانيا تكشف عن أول قافلة عسكرية ذاتية القيادة في أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أنهت أول قافلة عسكرية ذاتية القيادة في أوروبا مؤخرا عرضها النهائي في إسبانيا، بحسب تقارير إعلامية.

في العرض الذي أقيم في إشبيلية، بحسب ما أفيد، عرض المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي أسطولا من المركبات الأرضية الذاتية القيادة نفذ عمليات لوجستية منسقة مدعومة بنظام ملاحة يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI).

يحمل المشروع اسم "Convoy Operations with Manned-unManneD Systems" ويُعرف اختصارا بـ"COMMANDS"، وهو كونسورتيوم تنسقه شركة "Sener" الإسبانية للصناعات الجوية والدفاعية.

طُوّر بواسطة مجموعة تضم 21 شريكا أوروبيا، ومُوّل باستثمار قدره 24,8 مليون يورو من "الصندوق الأوروبي للدفاع".

وتقول مجموعة "COMMANDS" إنها تنسق بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة على الأرض وفي الجو، وإنها تحسن طريقة عمل المركبات العسكرية في بيئات "غير منظمة" ومع إشارات أقمار صناعية متدهورة أو ضعيفة.

وأفادت تقارير بأن الوحدات في إسبانيا كانت تُدار عبر نظام "Naviground". وقد طوّرته "Sener"، ويستخدم مزيجا من المجسات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G لتمكين المركبة الأرضية من فهم البيئة المحيطة بها والتحرك ذاتيا.

واختبرت "Sener" في وقت سابق نظام "Naviground" على سلسلة من المركبات العسكرية شملت مركبة مساعدة لوجستية وعددا من الدبابات.

وفي فيديو ترويجي، وصفت الشركة النظام بأنه "واحد من الأسلحة السرية الكبرى" لتعزيز كيفية تعاون المركبات العسكرية وتبادلها للمعلومات.

ويبدو أن النظام جزء من خطة أوسع لتحديث المنظومات العسكرية في أوروبا. فقد أدرجت المفوضية الأوروبية الطائرات المسيّرة الذاتية التشغيل، والأنظمة الجوية غير المأهولة، والتطبيقات الدفاعية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ضمن بعض الفجوات الحرجة التي ينبغي سدها في وثيقة تخطيط بشأن قدرات دفاع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوثيقة إن صناعة الدفاع الأوروبية تحتاج إلى أن تكون قادرة على "تصميم هذه المنتجات والتقنيات وتطويرها وتصنيعها وتسليمها بسرعة وعلى نطاق واسع".

ولم ترد "Sener" على طلب من "Euronews Next" للحصول على مزيد من التفاصيل.