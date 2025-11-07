قلق في قاعدة أميركية "مهمة" بعد وصول طرد مجهول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب عدد من الأشخاص ونُقلوا إلى المستشفى بعد تسلّم طرد "مريب" في قاعدة جوينت بيس أندروز العسكرية بولاية ماريلاند، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وقالت القاعدة، الواقعة بالقرب من واشنطن العاصمة، في بيان رسمي نقلته عنها الشبكة، إن المبنى الذي فتح فيه الطرد أُخلي على الفور كإجراء احترازي، وتم إنشاء حزام أمني حول المنطقة.

وأوضح البيان أن فرق الاستجابة الأولية لم تحدد أي تهديد فوري، فيما تولى مكتب التحقيقات الخاصة متابعة الأمر.

وأفاد مصدران مطلعان على التحقيق لـ"سي أن أن"بأن الطرد احتوى على مسحوق أبيض غير معروف، ونُقل بعض الأشخاص إلى مركز مالكولم جروف الطبي داخل القاعدة لتلقي العلاج.

وأضاف أن الفحص المبدئي الذي أجراه فريق HAZMAT لم يكشف عن أي مادة خطرة، لكن التحقيق مستمر، فيما غادرت الفرقة الموقع مساء الخميس.

وأشار المصدران إلى أن التحقيق يشمل أيضاً تقييم محتوى دعائي سياسي كان مرفقاً بالطرد.

وتُعد قاعدة أندروز الجوية المشتركة محطة رئيسية يسافر عبرها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس الوزراء، أثناء تأدية مهامهم الرسمية.

وكان الرئيس ترامب متواجداً في القاعدة يوم الأربعاء.

أما مركز جاهزية الحرس الوطني الجوي، فيضطلع بدور حلقة وصل بين مكتب الحرس الوطني ووحدات الحرس الوطني الجوي في مختلف الولايات والأقاليم الأميركية.