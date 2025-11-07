مشاورات أميركية – عراقية في بغداد لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن عقد مشاورات فنية رفيعة المستوى بين العراق والولايات المتحدة، حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين.

وعُقِد الاجتماع في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.

وذكرت السفارة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن الاجتماعات ناقشت مستقبل العلاقة الأمنية بين الجانبين، وأكّد المشاركون التزامهم المشترك بإرساء مرحلة جديدة من التعاون الأمني تسهم في تمكين العراق من تعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق مصالح متبادلة لكل من الشعبين العراقي والأميركي.

وأوضح البيان أن المسؤولين من كلا البلدين سيواصلون مشاوراتهم خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، ودعم قدرات قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة، بما ينسجم مع احترام سيادة العراق ودحر الإرهاب ويعزز استقراره الإقليمي.

وأكد الجانب الأميركي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية، ودعم العراق في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبناء شراكة مستدامة تعود بالنفع على البلدين.