زيباري ينتقد صعود شخصيات سياسية "بالصدفة" في العراق

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال السياسي الكوردي هوشيار زيباري، إن الساحة السياسية العراقية تشهد تزايدًا في ظهور بعض الأصوات التي تتسم بالغرور والمكابرة الزائفة مع اقتراب الانتخابات النيابية.

وأكّد زيباري عبر منشورٍ على منصة إكس، أن العديد من الشخصيات السياسية التي وصلت إلى مواقعها بالصدفة أو عبر دعم تحالفات مصلحية، بدأت ترفع من شأن نفسها بما يفوق قدراتها الفعلية.

واعتبر زيباري أن رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي أحد أبرز النماذج لشخصيات سياسية تعتمد في صعودها على تحالفات مليشياوية وقوة مالية مشبوهة.

وجاء في منشور السياسي الكوردي: مع اقتراب الانتخابات العراقية نسمع بعض الأصوات النشاز والغرور والمكابرة الزائفة تصدر من البعض الذين جاؤوا بالصدفة او الجماعة جابوهم وباتت تصدح و تضرب فوق وزنها، والسيد الحلبوسي نموذج لهذا الرهط المستقوي بتحالفاته المليشياوية وأموال الفساد الهائلة ولكن ما طار طير وارتفع...