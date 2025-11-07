مسرور بارزاني: شاركنا اليوم في ختام حملة دعم القائمة 275 للحزب الديمقراطي في أربيل

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- شارك نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، في ختام الحملة الانتخابية لدعم القائمة رقم (275) للحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي.

وكتب مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس"، قائلاً: اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، في خدمة الرئيس بارزاني، شاركنا في ختام الحملة الانتخابية لدعم القائمة رقم (275) للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمدينة أربيل.

وأُقيم اليوم الجمعة، بحضور الرئيس بارزاني ونائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبمشاركة مئات الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في ملعب فرانسو حريري بأربيل، أكبر كرنفال للحزب لدعم وإنجاح القائمة رقم (275).

وفي كلمته خلال الكرنفال، قال الرئيس بارزاني إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة رغم إدراكه بأن النتائج لن تُحدث تغييراً كبيراً في عدد المقاعد، مؤكداً أن قرار المشاركة جاء لسببين جوهريين.

وأوضح الرئيس بارزاني: نحن نعلم جيداً أن هذه الانتخابات قد لا تغيّر من عدد المقاعد، لكن رسائل عدة وصلتنا من أصدقائنا تؤكد أن المشاركة ضرورية لإحداث إصلاحات مهمة عبر البرلمان في المرحلة المقبلة.

وأضاف: السبب الثاني هو أن نُظهر للأطراف الأخرى الحجم الحقيقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقوة قاعدته الشعبية، وأن قرار الابتعاد أو المقاطعة لن يخدم القضية ولا مصلحة شعب كوردستان.

كما أكد الرئيس بارزاني أنهم سيعملون على تأسيس مجلس الاتحاد في بغداد، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس سيشكّل ضمانةً لحماية حقوق إقليم كوردستان، وكذلك لحقوق باقي المحافظات العراقية.

وأشار الرئيس بارزاني إلى ضرورة أن تُشرّع القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم بما يتوافق مع الدستور، مؤكداً أن المادة 140 لا تُنسى ولا يمكن التراجع عنها، ويجب تنفيذها.

وأضاف قائلاً: لإخواننا وأخواتنا في المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان أقول: كونوا مطمئنين، فأنتم في قلوبنا.

كما أكّد الرئيس بارزاني على أهمية تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور، لضمان عدم ترك أي مبرر لأولئك الذين يختلقون المشاكل في بغداد.