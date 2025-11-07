الرئيس بارزاني يدعو للعودة إلى مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق لحل مشاكل العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس بارزاني إنهم سيعملون على تأسيس مجلس الاتحاد في بغداد، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس سيشكّل ضمانةً لحماية حقوق إقليم كوردستان، وكذلك لحقوق باقي المحافظات العراقية.

جاء ذلك، في كلمةٍ للرئيس بارزاني خلال مشاركته في الكرنفال الجماهيري الذي نظّمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة بالعاصمة أربيل، دعماً لقائمة الحزب 275 في الانتخابات النيابية العراقية.

وأشار الرئيس بارزاني إلى ضرورة أن تُشرّع القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم بما يتوافق مع الدستور، مؤكداً أن المادة 140 لا تُنسى ولا يمكن التراجع عنها، ويجب تنفيذها.

وأضاف قائلاً: لإخواننا وأخواتنا في المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان أقول: كونوا مطمئنين، فأنتم في قلوبنا.

كما أكّد الرئيس بارزاني على أهمية تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور، لضمان عدم ترك أي مبرر لأولئك الذين يختلقون المشاكل في بغداد.

وقال الرئيس بارزاني إن الحكومة العراقية مُلزَمة بتعويض ضحايا الأنفال والهجمات الكيميائية والمناطق المتضررة، مؤكداً ضرورة تنفيذ هذه المسؤولية على أكمل وجه.

كما كرر الرئيس بارزاني، أن الأهم هو العودة إلى المبادئ الثلاثة التي تأسس عليها العراق الحديث بعد 2003، وهي: الشراكة، التوازن، والتوافق.

وأضاف الرئيس بارزاني: في مؤتمر لندن، قبل انهيار النظام السابق، تم الاتفاق على هذه المبادئ الثلاثة، مشدداً على أن روح الدستور مستوحاة من هذه المبادئ.

وأكد أنه إذا عاد العراق للالتزام بهذه المبادئ الثلاثة، فلن تبرز أي مشكلات على مستوى البلاد بأسرها، سواء بين أربيل وبغداد أو بين المحافظات الأخرى.

وفي جانبٍ آخر، أكّد الرئيس بارزاني التزامهم الكامل بالدستور، مشيراً إلى أن لا أحد بذل جهداً مثلهم في صياغته.

وقال الرئيس بارزاني إننا عند صياغة الدستور أقررنا أنه ليس خالياً من العيوب، لكنه يحتوي على إيجابيات تستحق دعمنا، مؤكداً أنه لو تم تطبيقه بشكل كامل، لما ظهرت العديد من المشكلات التي شهدناها سابقاً.

وأضاف الرئيس بارزاني أنه إذا تم تطبيق هذه المبادئ الثلاثة (التوازن والتوافق والشراكة) والالتزام بالدستور، فإن العراق سينجو من الاستبداد المركزي، وسيتمتع كل شعب العراق بحياة مستقرة.

وتابع: بعد ذلك، لن يتمكن أي طرف من التصرف بحرية في رواتب وموازنة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هذا التصرف لا يعدّ مجرد ظلم كبير فحسب، بل يشكل إهانة جسيمة لدماء شهدائنا، ولا يجب أن يتكرر.