البيشمركة تشارك في مباحثات عراقية - أمريكية لتعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن الولايات المتحدة والعراق، بحضور رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، شرعتا في إجراء مباحثاتهما، مشيرةً إلى مشاركة قوات البيشمركة ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة العراقية أصدرت بياناً جاء فيه: بدأت جولة جديدة من المباحثات بين الولايات المتحدة والعراق، وفي هذا الإطار عقد كبار المسؤولين في البلدين، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اجتماعاً فنياً حول مستقبل العلاقات الثنائية، بمشاركة رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عوزير".

وأشارت الوزارة إلى أن "ممثلي حكومتي إقليم كوردستان والعراق، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، سيتواصلون خلال الأشهر المقبلة في تعزيز التعاون الأمني طويل الأمد بين الجانبين، لمواجهة الإرهاب، ودعم وبناء قدرات قوات (الأسايش) والأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة".

وأكدت أن "هذا التعاون يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة، وحماية سيادة العراق، والقضاء على الإرهاب".