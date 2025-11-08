توزيع نحو 16 ألف قطعة أرض ضمن حدود أربيل

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لبلديات أربيل بدء عملية توزيع نحو 16 ألف قطعة أرض صباح، يوم غد الأحد 9 تشرين الثاني 2025، ضمن حدود بلديات بنصلاوة، دارتو وكسنزان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لتوفير الأراضي للموظفين والكوادر والمستحقين.

عملية توزيع الأراضي على موظفي حكومة إقليم كوردستان، التي كانت متوقفة لأكثر من 15 سنة، بدأت بقرار تاريخي من رئيس الحكومة في 27 آذار 2024.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير أراضٍ سكنية لأولئك الموظفين الذين لم يستفيدوا من المنحة سابقاً.

من جهتها، أعلنت وزارة البيشمركة، في إقليم كوردستان، أن البيشمركة الذين تم تسجيل أسمائهم ويستحقون الحصول على الأراضي، ستوزع أراضيهم غداً في بلديات بنصلاوة، داراتو وكسنزان.

وأصدرت وزارة البيشمركة، اليوم بياناً أشارت فيه إلى أنه غداً الأحد سيتم توزيع نحو 16 ألف قطعة أرض ضمن إدارة بلديات أربيل العامة، حيث خُصص جزء كبير من هذه الأراضي للبيشمركة.

وأضافت، بحسب المعلومات، أن أولئك البيشمركة الذين تم تسجيل أسمائهم ويستحقون الحصول على الأراضي، سيتم تحديد أراضيهم غداً في الأماكن الثلاثة المحددة.

وفقًا لبيان وزارة البيشمركة، ستتم عملية توزيع الأراضي في ثلاث رئاسات بلدية:

بلدية بنصلاوة

بلدية دارتو

بلدية كسنزان

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير الأراضي للموظفين وقوات البيشمركة، بهدف الاستفادة من هذا القرار الصادر عن حكومة إقليم كوردستان.