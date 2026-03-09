اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين لبحث ملف الحرب في إيران وسبل التسوية السياسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكرملين عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ركز بشكل أساسي على مناقشة تطورات الحرب في إيران وعدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وفي تصريحات صحفية، وصف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، المحادثة بأنها كانت "صريحة وعملية"، مشيراً إلى أنها استغرقت نحو ساعة كاملة من التباحث المعمق.

مبادرة روسية للحل

وأوضح أوشاكوف أن الرئيس بوتين طرح خلال الاتصال مجموعة من الأفكار والرؤى الرامية إلى دفع عجلة التسوية السياسية والدبلوماسية السريعة للنزاع. وتأتي هذه الأفكار في أعقاب سلسلة من المشاورات المكثفة التي أجراها سيد الكرملين مؤخراً مع قادة دول الخليج والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في إطار مساعي موسكو لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

تقييم أمريكي وتحليل مشترك

من جانبه، قدم ترامب تقييماً شاملاً للوضع المتطور في المنطقة، واضعاً رؤيته في سياق "العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية". وأكد الكرملين أن الزعيمين تبادلا وجهات نظر وصفت بأنها "محددة ومفيدة"، مما يعكس رغبة الطرفين في فهم أبعاد الأزمة الراهنة والبحث عن نقاط تقاطع مشتركة.

يُذكر أن هذا الاتصال يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية بين القوى الكبرى لاحتواء الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة إقليمية أوسع.



المصدر: رویترز